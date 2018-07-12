Emrah Serbes'in yargılandığı davada karar çıktı! Emrah Serbes ne kadar ceza aldı?

Yazar Emrah Serbes için karar son dakika açıkladı. İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emrah Serbes ifadesinde anne, baba ve kardeşini kaybeden Ahmet Özçelik'e yönelik "Ahmet kardeşim senden özür dilerim" dedi. Serbes son sözlerinde "Bu bir kazaydı. Herkesin başına gelebilir. Hava karanlıktı, yağışlıydı. Bir anda aracı önümde gördüm. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım. Olay anında alkollü değildim. Karar verirken lütfen bunları düşünün" dedi. İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül 2018’de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.