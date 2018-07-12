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Emrah Serbes hakkında karar çıktı!

Emrah Serbes alkollü olarak kullandığı otomobiliyle aşırı hız sonucu çarptığı araçta bulunan 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:46
Emrah Serbes hakkında karar çıktı!

2 Eylül 2017'deki kazada hayatını kaybeden Özçelik ailesinin yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu. Emrah Serbest İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna getirildi. Mağdur ailenin avukatları en üstten ceza verilmesini ve takdir hafifletici sebeplerin uygulanmamasını talep etti. Savcı mütalaasını yinelerken Serbes'in tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme BaşkanıEmrah Serbes’e son sözlerini sordu. Serbes, önce Özçelik ailesinden hayatta kalan oğulları Ahmet Özçelik’ten özür diledi. “Benim yüzümden bütün aileni kaybettin. Bu bir kazaydı. Elimden gelmeyen nedenlerle oldu. Keşke ben ölseydim. Bunu her gün söylüyorum. Çok üzgünüm” diyen Serbes ifadesine şöyle devam etti: “Yol karanlıktı hava yağmurlu ve yol ağaçlıktı. Alkollü değildim. Tepe üstündeydim. Bir anda gördüm. Kurtarmaya çalıştım ama kurtaramadım. İddiaların aksine alkollü değildim. Bilincim yerindeydi. Yol yağışlı olmasaydı, karanlık olmasaydı bu kazayı yapmazdım. Düşünecek 1 saniyem olsaydı bu kazayı yapmazdım. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Adaletinize güveniyorum. Sizden de kararınızı verirken bir saniye daha düşünmenizi rica ediyorum.”

AVUKAT TAHLİYE İSTEDİ

Serbes’in avukatı cezanı alt sınırdan verilmesini talep edip sanığın tahliyesini istedi.

3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Bir aileyi yaşamdan koparan kaza, 22 Eylül 2017'de saat 04.30 sıralarında İzmir-Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki araca arkadan gelen otomobil çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan ve taklalar atan otomobilde Ayhan Özçelik ile kızı Zeynep Özçelik (16) olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik (51) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne sürenEmrah Serbes’in arkadaşı Kenan Doğru tutuklanmış ancak babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatının ısrarı sayesinde soruşturma Emrah Serbes yönünde genişletilmişti.

Savcılığın yeni delillerin toplanmasına karar vermesi ile birlikte Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden bir itiraf mektubu yayınlayarak sürücünün kendisi olduğunu açıklamıştı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim olup tutuklanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:46
  1. Aydın
  2. İzmir
  3. Mahkeme
  4. Emrah Serbes
  5. karar

YORUM YAZ

  • ERSOY ALTUNERSOY ALTUN1 sa önce
    yani şimdi bundan, kimin kime gücü yeterse kafanı kızdıranı öldür gitsin 3 kişinin hayatı bitmiş karşılığı 13 yıl. o zaman problem yapanı hiç konuşma hemen öldür, adalet sanada bir kıyak yapar. bunu mu anlamamız gerekiyor.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    3 ölümcül vakıa ,13 yıl hapis cezası rezalete şey mülküne şey adalete bak ha ha ha ne kadar ciddi şey komiş
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