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Biyografi Emrah Köleoğlu kimdir? Emrah Köleoğlu kariyeri
Biyografi

Emrah Köleoğlu kimdir? Emrah Köleoğlu kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Emrah Köleoğlu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne 8. Bölge Müdürlüğüne getirildi. Peki, Emrah Köleoğlu kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:59:00 -
Emrah Köleoğlu kimdir? Emrah Köleoğlu kariyeri

Resmi Gazete’de atama kararları yer aldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya ile 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğüne 8. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu getirildi.

Emrah Köleoğlu kimdir? Emrah Köleoğlu kariyeri

Emrah Köleoğlu 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Köleoğlu, İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da 1988-1995 yılında tamamladı. 1995 yılında Antalya Anadolu lisesini bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına girip İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni kazandı. 1999 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul DSİ 14.Bölge Müdürlüğünde 2000 yılında Mühendis olarak göreve başladı. 2004-2012 yılları arasında Antalya DSİ 13.Bölge Müdürlüğünde Mühendis/Şube müdürü olarak çalıştı. 2012-2016 yıllarında Aydın DSİ 21.Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 12.02.2016 tarihinde Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak atanmıştır.

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