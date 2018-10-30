ABD'de 'Türkiye' kutlaması... Empire State binası kırmızı-beyaz renklere büründü

New York'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Kentin sembolleri arasında bulunan Empire State binası kırmızı-beyaz renklere büründü.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, New York'taki yabancı misyon temsilcileri, Türk-Amerikan toplumu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA