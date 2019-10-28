Emperyalizmin Suriye yenilgisi sonun başlangıcıdır

Alaaddin Kısa

Siyonist ve Emperyalist Dünya Düzeni en büyük yenilgisini Suriye’de yaşadı. Yıllarca emek vermişti Emperyalist Güçler... Ne emekler ne paralar döktüler terör örgütlerine.

40.000 tır silahı yığdılar mazlum coğrafyaya. Milyonlarca insanı öldürdüler veya sürgün ettiler. Petrole ve Arz-ı Mev’ud hedeflerinin merkezi Mezopotamya Topraklarına hakim olan bir güç Dünya’ya da hakim olacaktır. Bunun bilincinde olan Emperyalist Güçler Suriye’ye yığınak yapmıştı.

Arz-ı Mev’ud hedefleri için tüm şartlar hazırdı. Yavru İsrail devleti tam da kurulmak üzereydi. Herkes bu gerçeği seyrediyordu. Ama Türk Milletini kimse hesaba katmamıştı. Milletin Lideri Erdoğan İslam Coğrafyasını düşmekte olduğu bu tuzaktan Barış Pınarlarını akıtarak kurtardı. Tarih bunu yazacaktır. Tarih inşallah Suriye Coğrafyasının tamamının Esed, Rus ve İran Zulmünden de kurtulduğunu yazacaktır.

Suriye Coğrafyasının ekseriyetini oluşturan güçler İktidara geldiklerinde hiçbir yabancı güç ve işbirlikçisi başarılı olamayacaktır. Türkiye’nin görevi iktidara gelecek bu güçlere sahip çıkmak ve yönlendirmektir.Türkiye artık Bölgesel Süper Güç olmanın ötesinde Küresel Süper Güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bundan sonra Türkiye’nin olduğu yerde önce Türkiye’ye danışılacaktır.

Yeryüzünde nerede bir mazlum varsa onların hamisi Türkiye olacaktır. Çoklu Dünya Nizamında bende varım diyen Türkiye maddi manevi her yönden güçlenerek önce kendi coğrafyasını ve daha sonra Emperyalistler tarafından nerede bir ezilen varsa o coğrafyaları özgürlüğüne kavuşturacaktır. Türkiye Barış Pınarları Harekatı ile Nemrut’un yakmış olduğu ateşi söndürmüş ve Hazreti İbrahimce bir çıkış sergilemiştir. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra olacak şey Coğrafyamızda bulunan diğer yabancı güçlerin de Afganistan’da olduğu gibi atılması sürecinin başlamasıdır. Bu ise halk hareketleri ile olacaktır. Bu Uyanış ve Diriliş Muştusu Türkiye tarafından yakılmıştır.Mazlumların ayağa kalkması ile Büyük Firavunlar ve Yavru Firavunlar alaşağı edilecektir. Hak gelmiş Batıl zail olmuştur.