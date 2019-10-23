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Ali Erbaş: Emperyalistlerin oyunu artık bitti

Afrikalı imam hatip öğrencileriyle sabah namazında buluşan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son iki asır boyunca Müslümanları birbirinden uzaklaştırmak için emperyalistlerin, sömürgecilerin, her türlü hileyi yaptığını belirterek, bizi onlara, sanki Müslümanlıktan uzaklaştılar gibi göstermişler. Ama elhamdülillah bu oyun bu plan bitti. Biz şimdi her vesileyle Müslüman ülkelerle bir araya gelmeye çalışıyoruz” dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:09
Ali Erbaş: Emperyalistlerin oyunu artık bitti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi kapsamında İstanbul’a gelen heyetler ve Afrikalı imam hatip öğrencileriyle sabah namazında buluştu.

Eyüpsultan Camii’ne gelen Erbaş, zirve katılımcıları ve öğrencilerle sabah namazını kıldı.

Namazın ardından konuşan Erbaş, sözlerine Barış Pınarı Harekatı’na katılan güvenlik güçlerine dua ederek başladı. Erbaş, namaza 52 Afrika ülkesinden dini liderler, din işleri bakanları, müftüler ve öğrencilerin katıldığını belirterek, bugün tamamlanması beklenen zirvede, Afrikalı Müslümanların sorunlarının müzakere edildiğini anlattı.

Diyanet İşlerine gelen zekatlar 98 ülkeye ulaştı

Zirvenin çok verimli geçtiğini aktaran Erbaş, “Müslümanlar ne kadar birbirleriyle yakın olurlarsa kalpleri de o kadar yakın oluyor. Uzun yıllar, belki son iki asır boyunca Müslümanları birbirinden uzaklaştırmak için emperyalistler, sömürgeciler, her türlü hile ve desiseyi yapmıştır. Bizi onlara, sanki Müslümanlıktan uzaklaştılar gibi göstermişler, onları bir şekilde birbirlerine düşürmüşler. Ama elhamdülillah bu oyun bu plan bitti. Biz şimdi her vesileyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ramazan ayında sizlerin Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet etmiş olduğunuz yardımları, zekatları 98 ülkeye ulaştırdık” diye konuştu.

111 ülkeden 11 bin 600 kadar öğrenci okutuyoruz

Erbaş, yine vakıflarına ulaştırılan kurban hisselerini 149 ülkeye ulaştırdıklarını dile getirerek, işte o bereketli çalışmaların sonucunda 52 ülkeden Müslüman kardeşlerinin burada olduğunu aktardı.

Bu Müslüman ülkelerden yaklaşık 20 bin öğrencinin Türkiye’de okuduğunu kaydeden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak, birkaç yılın toplamı 11 bin 600 kadar öğrenciye biz destek oluyoruz. 111 ülkeden 11 bin 600 kadar öğrenci okutuyoruz, ülkelerine gönderiyoruz. Onların her biri ülkemizin gönüllü elçisi oluyor. Gittikleri ülkelerde önemli makamlara geliyorlar. Büyük ülke işte böyle olunuyor. Biz kardeşlik yapıyoruz, muhabbetimizi götürüyoruz. Kervanlarımızı ecdadımız gibi dolu götürüp boş getiriyoruz. Emperyalistler gibi kervanlarımızı boş götürüp dolu getirmiyoruz. İşte bize bu yakışır.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:09
  1. İstanbul
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi
  4. imam hatip öğrencileri
  5. sabah namazı
  6. Eyüpsultan Camii
  7. Barış Pınarı Harekatı
  8. emperyalistler
  9. Türkiye Diyanet Vakfı
  10. Diyanet İşleri Başkanlığı

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp22 sa önce
    Bize bu yakışır dogru ama emperyalistlerin, sömürgecilerin, her türlü hileyi yaparlar ama onlarin oyun bu planları bitmez. Cok safiyane bi acıklama olmuş.
  • Mesut SarpMesut Sarp22 sa önce
    Bize bu yakışır dogru ama emperyalistlerin, sömürgecilerin, her türlü hileyi yaparlar ama onlarin oyun bu planları bitmez. Cok safiyane bi acıklama olmuş.

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