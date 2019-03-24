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Emperyalistlerin moda tuzağına düşenlere Alptekin'den tepki: Müslüman değil Süslüman olurlar

Sonradan dindar bir hayat tarzını benimseyerek İslam'a yönelen oyuncu Yaşar Alptekin, başını kapatsa da tesettürün ağırlığını kavrayamayan, sözde tesettür modasını takip eden tayfaya, "Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar." dedi.

24 Mart 2019 Pazar 12:18
Emperyalistlerin moda tuzağına düşenlere Alptekin'den tepki: Müslüman değil Süslüman olurlar

Oyuncu Yaşar Alptekin, birkaç sene önce İslam'a yönelmiş, hayat tarzını tamamen değiştirmişti. Bu yönelimiyle Müslümanların büyük sevgisini kazanan Alptekin, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Cimin'in, "Türkiye’nin muhafazakarlaştığını düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Yaşar Alptekin, tesettürün ağırlığına vurgu yaptı. Alptekin, "Tabii. Tesettürlü hanımlar bu kadar rahatlıkla sokakta dolaşamıyordu. Evlerinde oturuyorlardı. Özgür değillerdi. Şimdi ise kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar. Böyle olması da gerek zaten. Muhafazakarlar mini etekli kadına karışmamalı. Mini etekli bir kadın da sakallı bir adama karışmamalı. Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler..." dedi.

"Ancak Süslüman olurlar"

Bunun tesettür olmadığını belirten Alptekin, "Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam’a zarar veriyorlar." diye konuştu.

Sarığı neden çıkardı?

Günlük hayatında sarık sarmayı ve cübbe giymeyi bırakan Alptekin, bunun sebebini şöyle izah etti:

"İlk zamanlar tenhalarda yürür, insanlardan kaçardım. Beş yıl boyunca böyle dolaştım. Sonra Menzil tarikatına mensup bir ağabey “Bizi kisvemizden dolayı kabul etmiyorlar, dinlemiyorlar. Sen de bizim gibi dolaşırsan, seni de ciddiye almazlar. Namazını kıl ama böyle dolaşma” dedi. Ben yine ikna olmadım ama sonra yine vekil ağabey “Cat Stevens, Yusuf İslam olunca cübbe ve sarığa büründü ve hayranları onu takip etmeyi bıraktı. Fakat boksör Muhammed Ali, takım elbise ile dolaştı ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Sen Cat Stevens değil Muhammed Ali ol” deyince kafama yattı."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:18
  1. Yaşar Alptekin
  2. sarık
  3. süslüman

YORUM YAZ

  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Abi ALLAHIM Hidayetini Mübarek EYLESİN ancak Senin ropörtaj yaptığın gazete ve muhabir çok mu sağlam yani Caiz midir ???...İSLÂMİYETİN Neresinde var...?
  • SelamiSelami1 sa önce
    İnsanlar kendini ciddiye alsınlar diye mi dini yaşıyormuş bu?
  • murat yazganmurat yazgan1 sa önce
    KAFAYA HER YATANI YAP ONDAN SONRA MUSLUMANLARA SUSLUMAN FALAN DE YASAR DUZ DUR KAFAYA HER YATANI YAPARSANDAHA COOKKAFA VARNAKLE UY KAFANADEGİL
  • Can ÇCan Ç1 sa önce
    Müslümanlık kimlere kaldı Ya RAB

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