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“Emperyalistlerin kuklası örgütler, bu topraklara kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmamıştır”

Diyarbakır’da din görevlileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, emperyalistlerden bu coğrafyaya iyilik beklemenin bir aldanış olduğuna dikkat çekerek,“Emperyalistlerin kuklası örgütler, bu topraklara kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmamıştır” dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 22:51
“Emperyalistlerin kuklası örgütler, bu topraklara kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmamıştır”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır’da din görevlileriylebir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır’ın Anadolu’yu İslam’la tanıştıran bir şehir olduğunu ifade ederek, “Tarihin hafızasıdır bu topraklar. Hamdolsun her şehrimizde bir Peygamberin kokusu, bir sahabenin ayak izleri, bir Allah dostunun hikmeti, hak ve hakikat peşinden koşan nice örnek insanların hikâyesi var” dedi.

“İnsanlığın vicdanı, huzuru, umudu olmuş medeniyetlere ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşıyoruz” diyen Başkan Erbaş, “Bu coğrafyanın tarihinin, hafızasının, medeniyetinin, huzurunun, hikâyesinin, sanatının, şiirinin özünde, mayasında İslam var. İslam’ı dışarda tuttuğumuzda bu coğrafyada ne hikmet, ne merhamet, ne birlik, ne kardeşlik, ne estetik, ne sanat, ne ahlaki anlayış kalır. Diyarbakır, her şeyini İslam’la kazanmış bir şehirdir” şeklinde konuştu.

“İnancını kaybedenler varlığını da kaybediyor”

Başkan Erbaş, başta inanç olmak üzere dil, kültür, coğrafya ve tarihin, milleti millet yapan, ayakta tutan, geleceğe taşıyan asli değerler olduğunun altını çizerek, “Tarihten de açıkça görüyoruz ki; inancını kaybedenler varlığını da kaybediyor. Kültürünü kaybedenler kimliğini de kaybediyor; tarihini kaybedenler hafızasını da, coğrafyasını da kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, hazreti Peygamberin ırkçılık, kan davaları, tefecilik, kölelik gibi cahiliye dönemine ait unsurları kaldırdığını, bugün de yeniden ortaya çıkan bu unsurlarla İslam medeniyetinin iki önemli ölçüsü olan, Kur’an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin sünneti seniyyesiyle bunları ortadan kaldırmaya çalışacaklarını söyledi.

“Sorunları ancak İslam’ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakıyla çözebiliriz”

Başkan Erbaş, İslam coğrafyasının ve bütün yeryüzünün çok ciddi sorunları olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

“Etnik kavgalar, mezhepsel gerginlikler, terör, taşeron örgütler, zorba iktidarlar ve bu sarmalın içinde yorgun düşmüş, çaresiz, yoksul, acı ve gözyaşı içinde yaşayan insanlar…Ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları var. Dünya insanının büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içinde görmüyor ve geleceğe umutla bakamıyor. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam’ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakıyla çözebiliriz.”

Emperyalistlerden bu coğrafyaya iyilik beklemenin bir aldanış olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Sorunun en büyük sebebi zaten emperyalistlerin kendileridir. Emperyalistlerin kuklası taşeron yapılar ve örgütler de bu topraklara kan ve gözyaşından başka bir şey bırakmamıştır” diye konuştu.

Yaşanan bu sorunların çözümünün, farklılıkların bir arada yaşamasının en güzel örneklerini barındıran bu coğrafyayı kendi değerleri ile buluşturmaktan geçtiğinin altını çizen Başkan Erbaş, “Bunu yapacak olan ise bizleriz. Bu topluluk, milletin, ümmetin ve insanlığın umududur. Bugün ülkemizde ve bütün dünyada bilgi ve hikmetle donanmış, vazifesinin ve sorumluluklarının idrakinde din görevlilerine her zamankinden daha çok ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“Sizler Peygamber mirasını omuzlamış gönül insanlarısınız”

Başkan Erbaş, İslam’a ve insanlığa hizmet için çalışmanın büyük bir nimet ve onurlu bir görev olduğunu dile getirerek, “Görev yaptığımız mihraplar, minberler, kürsüler peygamber makamıdır. İnsanlara  anlattıklarımız ise  Allah’ın Kitabı ve Resulünün sünnetidir. Sizler, Peygamber mirasını omuzlamış, hakikatin sorumluluğunu yüklenmiş, gönül insanlarısınız” şeklinde konuştu.

Çocuklara küçük yaşlarda Allah’ın ve Peygamberin tanıtılmasının önemine işaret eden Başkan Erbaş, “Çocukları, gençleri ihmal etmeyelim. Onların gelmesini beklemeyelim, biz gidelim. İrşat vazifemizi camiyle, Kur’an kursuyla sınırlandırmayalım; kapı kapı, mahalle mahalle, okul okul dolaşalım, bize bu yakışır” ifadelerini kullandı.

“Daha çok gence ulaşmayı amaçlıyoruz”

‘Gençlere Değer Projesi’ ile daha çok gence ulaşmayı amaçladıklarını belirten Başkan Erbaş, “Amacımız gençlere yardımcı ve destek olmak. Onların ruhlarını İslam’la diri tutmak. En büyük hazinemiz olan Müslümanlıklarını muhafaza etmek.Onun için gençlerimizi Kur’an’la buluşturacağız, Peygamber Efendimizin hayatını onlara anlatacağız. Ama nasıl anlatacağız? Zorlaştırmadan, nefret ettirmeden, sevdirerek anlatacağız. İslam’ı öyle temsil edeceğiz ki onlar bize heves edecekler. Temsilimiz iyi olursa takdimimiz etkili olur” dedi.

İslam dünyasında yaşanan tefrikanın Müslümanlara verdiği zarara değinen Başkan Erbaş, “ ’Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız’ ayeti kerimesi zihinlerde canlı olmayınca görüyorsunuz fitne, tefrika Müslümanları ne hale getiriyor. Bizler hocalar olarak bu fitnenin, tefrikanın önünde duracak en önemli kişileriz. Bizi aşamayacak inşallah. Ne fitne ne tefrika bizi aşabilecek, birliğimize, beraberliğimize zarar veremeyecektir inşallah” diye konuştu.

Programa, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, çevre il müftüleri, ilçe müftüleri ile bölgede görev yapan din görevlileri katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:51
  1. Diyarbakır
  2. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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