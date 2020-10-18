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Okur Postası 'Emperyalist kuşatmayı kırmak dünyayı kurtarmaktır'
Okur Postası

'Emperyalist kuşatmayı kırmak dünyayı kurtarmaktır'

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, "Emperyalist kuşatmayı kırmak dünyayı kurtarmaktır" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:44:00 -
'Emperyalist kuşatmayı kırmak dünyayı kurtarmaktır'

ABD ve Üst Aklın kuşatmasını kırma vakti gelmiştir. Kuşatma dört ayaklı ilerliyor. Birinci ayağı Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan’dır. Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan’da tüm Avrupa ve Yunanistan köle olarak kullanılmaktadır. Düşman Yunanistan gibi gösterilip tüm unsurlarıyla beraber düşmanlık göstere göstere yapılmaktadır. Devletimiz bu alanda yapılan tüm saldırılara dirayetli bir direniş göstermektedir. Libya’da ise Emperyalist Uşağı Hafter yenilgiye uğratılmıştır ancak yeniden saldırı hazırlığı yapmaktadır. Bu saldırılar Türkiye’yi hiçbir şekilde durduramaz. Libya Hafter’den kurtarıldıktan sonra Mısır’ın asıl sahiplerine teslimi için mücadele etmemiz gerekmektedir.

Türk Ordusu tüm cephelerde aynı anda savaşmaya alışmıştır. Kuşatmanın ikinci ayağı Suriye’de bizzat ABD, Rusya ve çakalları tarafından yapılmaktadır. Bu kuşatma halen zorlu bir şekilde devam etmektedir. Türkiye bu kuşatmayı da kısmen kırmıştır. Ancak saldırılar PKK eliyle halen sürmektedir. Zincirin en kısa sürede kırılması ve saldırının sebebi olan unsurların kaldırılması gerekir. Bu unsurlar Haseke ve Deyrezzor’da yoğun olarak bulunuyorlar. Bu kuşatmanın kırılması ancak PYD/YPG gibi örgütlerin tamamıyla ortadan kaldırılması için harekat yapılması ile mümkün olacaktır. Bu harekatta da gecikme olmamalıdır. Suriye’nin bağımsızlığı için tek çare askeri müdahaledir. Emperyalist kuşatmanın üçüncü ayağı ise Irak üzerindeki kuşatmadır. Irak üzerindeki kuşatmayı kırmak için Kerkük dahil Irak topraklarının PKK’dan temizlenmesi gerekir. Bunun için yapılması gereken ilk şey Sincar’ın kurtarılmasıdır.

Türk Askeri aktif olarak gücünü kullanmalı Irak’ta PKK’yı yok etmelidir. Ayrıca temizlenen bu yerlerde Kerkük Türkmen Devleti kurulmalıdır. Kuşatmanın dördüncü ayağı ise Azerbaycan kuşatmasıdır. Azerbaycan kuşatması Allah’ın izniyle kırılıyor. Burada en önemli konu dış güçlerin müdahale etmesinin engellenerek başarının sağlanmasıdır. Türk Dış Politikası bunu başaracak kudrete sahiptir.

Tüm kuşatmanın kırılabilmesi için en önemli unsurlardan biri de ekonomidir. Ekonominin önündeki en önemli engel Döviz saldırılarıdır. Döviz saldırıları ekonomik bağımsızlığımızı engelliyor. Bunun için cari açığı azaltıcı üretimi artırıcı faaliyetleri artırmak gereklidir. Reis’in açıkladığı gaz rezervleri ekonomik bağımsızlığımız için can alıcı önemdedir.

2023 yılına girdiğimizde tüm kuşatmayı kırmış bir Türkiye artık Cihan Hakimiyetine doğru son hız ilerler hale gelmiş olacaktır. Türkiye kuşatmaların tamamını kırınca tüm Dünya mazlumlarını kurtaracak kudrete sahip olacaktır.

Bugün dünyanın neresinde bir mazlum varsa Büyük Türkiye Devleti için dua etmektedir.

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