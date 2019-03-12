Emperyalist güçlerin şeytani metotları

Abdülvasih Duran

Emperyalist güçlerin dünya sömürü politikalarında ülkeleri boyunduruk altına almak için sürekli olarak kullandıkları üç yol vardır. Bunlardan birincisi askeri müdahaledir. Bu yol politikalarına ters düşen ülkelerin boş bahanelerle askeri müdahalede bulunarak ders verme ve sömürme amacı güder. Nitekim bunun örneklerine Irak ve Afganistan’da rastlayabiliriz. İkinci yol ise darbedir.

Bu yol ülke içerisindeki kendi taşeronlarından oluşan bir yapılanma geliştirerek iktidarı devirmeye yönelik girişimlerde bulundururlar bunun örneklerine ne yazık ki ülkemizde de rastlayabiliriz. Üçüncü yol yılgınlık politikasıdır bu yol diğerlerine nazaran biraz daha masum gibi görünse de uzun vade de gayet başarı bir yoldur. Hedefledikleri ülkeye ekonomik ambargo uygulayarak diğer ülkelerde bu ambargoya teşvik ederler. Bu yolun örneklerine Venezuella, Katar ve ülkemizde rastlamak mümkündür. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlarda direkt askeri müdahale hariç diğer iki politikada defalarca uygulanmıştır. Bazılarında başarı elde etseler de başarısız oldukları durumlarda mevcuttur. Neden direkt askeri müdahalede bulunulmadığı sorusunu duyar gibiyim. Cevabı ise çok net Türkiye stratejik açıdan emperyalist güçlerin sömürü planının anahtar konumunda olan NATO ülkesi. Türkiye ye herhangi bir askeri müdahale emperyalist güçlerin Ortadoğu sömürü politikasını yerle bir edebilir

Emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunlardan bahsedecek olursak 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016 darbelerini görmezden gelemeyiz. Bu darbeler tamamen emperyalistlerin kontrolü ile olan darbelerdir. Özellikle 12 Eylül darbesi için dönemin CIA büro şefinin –bizim çocuklar başardı– demesi tezimi destekler niteliktedir. Darbelerden sonra ABD’nin lehine yapılan birçok hamle de tezimi güçlendirmektedir.

Türkiye üzerinde oynanan yılgınlık politikasına gelecek olursak; ki bunun hemen her dönemde gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu yol bazen ülkemize ekonomik ambargo uygulayarak bazen de ülke içerisindeki kendi taşeronlarına ülkeyi ekonomik sıkıntıya sokturmaları için özellikle temel ihtiyaçlarını azaltmaya ve enflasyonu artırmaya yönelik talimatlar vererek gerçekleştirirler. Bunun en belirgin örneklerine Bülent Ecevit döneminde denize dökülen buğday ve tahıllar ve haberlerde sıkça gördüğümüz yol kenarına dökülmüş ve stoklanarak çürümüş patates, soğan gibi temel ihtiyaç ürünlerinde rastlayabiliriz

Aslında yılgınlık politikasındaki asıl amaç iktidara oy kaybettirerek koalisyon kurma ve beraberinde gelen kargaşa ile kendilerine en uygun kişiyi halkın gözünde kahraman göstererek ülke başına geçirmektir; ki zaten emir kulu birisini ülke başına geçirmek o ülkeyi yönetmektir. Benim koalisyon hükümetler hakkında hep söylediğim bir söz vardır; – en kötü iktidar hükümeti koalisyon hükümetten iyidir-.

Yılgınlık politikasındaki amaçlardan bir diğeri de ülkedeki ekonomik buhranlardan yaka silken halkın derdine deva bulmak isteyen iktidarın başka ülkelerden veya IMF gibi para baronlarından borç almayı sağlamak; ki zaten bu tür durumlarda dünya para mafyası olan ve emperyalistlerin elinde bulunan IMF’den başka çıkış yolu yoktur. IMF’nin borç verdiği ülkeler o borç bitene kadar iç ve dışişlerinde büyük oranda IMF’ye yani emperyalistlere bağlıdır ve ne yazık ki ülkemiz de IMF’den borç almış ve cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği “IMF’nin başkanı geldi akıl verdi” demesi gibide ülkemizin işlerine karışmıştır. Fakat 2013’te IMF’ye olan borcumuz bitince hazmedemeyen emperyalistler gezi parkı olayları adı altında amacının gezi parkı olmadığı aşikar olan birtakım olaylar silsilesi ile ülke ekonomisini tekrar IMF’ye bağlı hale getirmeye çalışmış Rabbimizin bize yardımıyla başarılı olamamışlardır .157 milyar dolarlık gezi maliyeti de tezimi desteklemektedir.