EMO’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, TMMOB’a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci ve yönetimi ile bir araya geldi.

Dt. Ahmet Ataç’ın meslek örgütleri ile temasları devam ediyor. Son olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, Başkan Yardımcısı Ömür Yıldız ve Sayman Levent Çelik, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette EMO ve Tepebaşı Belediyesi arasındaki işbirliğinin gelecek dönemde de devam etmesi adına fikir alışverişinde bulunuldu. Burada bir değerlendirmede bulunan Kelleci, “Tepebaşı Belediyesi ile verimli bir işbirliğimiz var. Bunun gelecek dönemde de devam etmesi temennisindeyiz. Temiz enerji politikaları konusunda da Tepebaşı Belediyesi’nin örnek çalışmaları var biz de elimizden gelen katkıyı vermeye her zaman hazırız” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da konuklarının ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “EMO ile geçmişten bugüne devam eden ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor, birlikte verimli işler yapacağımıza inanıyorum. Bugünkü ziyaretlerinden dolayı değerli misafirlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.