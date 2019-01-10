0553 313 94 23

Giresun'da Emniyetten uyarı! 'Tanker Bank'a dikkat

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü resmi İnternet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla vatandaşları ‘nitelikli dolandırıcılık’ konusunda uyardı.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:41
Giresun'da Emniyetten uyarı! 'Tanker Bank'a dikkat

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yazılı ve görsel medyada 'Tanker Bank' adı altında saadet zinciri oluşturularak üyelerine yüksek meblağda para kazanabilecekleri vaadi ile gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık haberleri yansımıştır. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi kayba uğramaması için gerek internet üzerinde gerekse sosyal hayatta zenginlik vaat eden kuruluş ve şahıslara itibar edilmemesi, bunlara karşı dikkatli olunması, herhangi bir olay ve mağduriyetle karşılaşılması durumunda derhal 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” denildi. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:41
  1. Giresun
  2. tanker bank
  3. giresun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VSY Biotechnology'ye yeni insan kaynakları müdürü
    1. VSY Biotechnology'ye yeni insan..
    2. Pegasus “Yılın Yerli Dijital Hava Yolu..
    3. TCMB'den döviz depo ihalesi
    4. Cumhurbaşkanı Kararı
    5. THY ile uçmak artık daha eğlenceli
    6. Emniyetten uyarı geldi! 'Tanker Bank'a..
    7. Doğu'da buzlanma uyarısı
    8. Yapılandırma nefes aldıracak
    9. Tuchel, PSG kadrosuna takviye istiyor
    10. Dolar/TL, 5,4980 seviyesinde işlem..
    11. Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu
    12. Akit yöneticileri hedef gösterildi
    13. Üniversitelerin yeni programları ve..
    14. Ankara Uluslararası Film Festivali..
    15. Çin kamplarda alıkoyduğu Kazakların..
    16. Yarınlara Uçuyoruz Projesi'nin 2...
    17. İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği..
    18. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
    19. Adana'da FETÖ operasyonu: 4'ü kadın 5..
    20. Ersanlı Milwaukee deplasmanda kazandı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi