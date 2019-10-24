Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması: Soruşturma başlatıldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı tehdit eden kişinin polis olmadığı açıklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Soruşturma başlatıldı." denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Instagram hesabında kendisini tehdit eden kişinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşmıştı.

EGM: Polis değil

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerini yürüttüğü belirtilerek, "Bu doğrultuda yapılan incelemelerde 'jitem.akrep' isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu, M.B. isimli şahıs olduğu ve emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür.