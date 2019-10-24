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Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı sosyal medyada kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü hesabın yöneticisinin polis olmadığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:15
Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması: Soruşturma başlatıldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı tehdit eden kişinin polis olmadığı açıklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Soruşturma başlatıldı." denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Instagram hesabında kendisini tehdit eden kişinin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşmıştı.

EGM: Polis değil

Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bilişim suçları ile mücadele etmek üzere 7 gün 24 saat sanal devriye faaliyetlerini yürüttüğü belirtilerek, "Bu doğrultuda yapılan incelemelerde 'jitem.akrep' isimli hesap yöneticisinin 1976 doğumlu, M.B. isimli şahıs olduğu ve emniyet teşkilatıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmüştür.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:15
  1. İzmir
  2. tuncay özkan
  3. tehdit

YORUM YAZ

  • ZahirZahir23 sa önce
    Yazan arkadaşın elini öpeyim
  • ihsanihsan23 sa önce
    bu tuncay denen h.in hak ediyor

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