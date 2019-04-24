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Emniyetten traktör denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde tarımda kullanılan traktör ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:40
Emniyetten traktör denetimi

ANKARA (AA) - Tarımda kullanılan traktörlere yönelik yapılan denetimlerde 2 bin 384 traktör ve sürücü denetlenirken, 147 araç trafikten men edildi, iki sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-16-17 Nisan 2019 tarihlerinde 3 gün süreli olarak Ziraat Odaları ve diğer platformlarda bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "traktör römorklarına arkadan çarpma, traktörlerin tarladan kara yoluna katılımında meydana gelen kazalar, traktörlerde ön ve arka ışık donanımlarının yanı sıra flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası bulundurma zorunluluğu, römorklar ve bağlantı ekipmanlarının uygunsuz ve görüşü engelleyecek şekilde yüklenmesi, traktörlerde yolcu taşınması, fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması" konuları ele alındı.

Eğitimin devamında ise 18-19-20 Nisan 2019 tarihlerinde 3 gün süreli olarak etkin trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 2 bin 384 traktör ve sürücü denetlendi, 554 trafik ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı, 147 araç trafikten men edildi, iki sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:40
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