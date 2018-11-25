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Emniyetten trafikte "hız tespit silahı" kullanıldığı iddiasına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü:- "Hız tespitine yönelik olarak çeşitli ülke polis birimlerince kullanılmakta olan, 'hız tespit silahı' olarak bilinen el tipi radar cihazları bugüne kadar envanterimizde hiç yer almamış olup, personelimiz tarafından da kullanılmamaktadır"

25 Kasım 2018 Pazar 20:54
Emniyetten trafikte "hız tespit silahı" kullanıldığı iddiasına yalanlama

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, trafikte hız tespitine yönelik çeşitli ülke polis birimlerince kullanılmakta olan, "hız tespit silahı" olarak bilinen el tipi radar cihazlarının emniyet envanterinde hiç yer almadığı ve personel tarafından da kullanılmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada "Radarda son nokta. Yer: Yüzüncü Yıl" başlığıyla fotoğraf ve yorumlar paylaşıldığı belirtildi.

"Hız tespitine yönelik olarak çeşitli ülke polis birimlerince kullanılmakta olan, 'hız tespit silahı' olarak bilinen el tipi radar cihazları bugüne kadar envanterimizde hiç yer almamış olup, personelimiz tarafından da kullanılmamaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, habere konu olan fotoğrafla ilgili olarak yapılan araştırmada, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin yürütmüş oldukları bir proje çerçevesinde, trafikte seyreden araçların sürücü ve yolcuları üzerinde emniyet kemeri sayımı yaptıkları ve bu çalışma sırasında fotoğrafların çekilmiş olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunu yanıltıcı ve vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin güvenirliğini zedelemeyi amaçlayan bu şekildeki olumsuz ve yalan haber ya da paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Polis Teşkilatı olarak trafik denetimlerimiz, ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılması amacına yönelik, belirlenen ve sürekli geri bildirimler doğrultusunda güncellenen planlamalarımıza göre kesintisiz devam edecektir."

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:54
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü

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