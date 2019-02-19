0553 313 94 23

Emniyetten ’Tophane Grubu’na operasyon: 9 gözaltı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda ’Tophane Grubu’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

19 Şubat 2019 Salı 10:42
Emniyetten ’Tophane Grubu’na operasyon: 9 gözaltı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunda ’Tophane Grubu’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Suç işlemek amacıyla örgüt kurma kapsamında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Zonguldak kamuoyunda ’Tophane Grubu’ olarak bilinen şüpheliler hakkında yürütülen adli çalışmaların yanı sıra 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün liderliğini B.T.’nin yaptığı, Ş.A., M.Ç., F.U., E.G., U.K., S.T., B.Ö., F.D. isimli şüphelilerin de suç işlemek amacıyla birlikte hareket ederek; "6136 SKM", "Yağma Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Dolandırıcılık", "Mala Zarar Verme", "üçüncü şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma", "Esnaflardan haraç alma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.


Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çolakbayrakdar’dan Erkiletlilere müjde üstüne müjde
    1. Başkan Çolakbayrakdar’dan..
    2. Türkiye iyi işler çıkarıyor
    3. Avrupa borsaları
    4. İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi..
    5. Özel sporcularda hedef Tokyo 2020
    6. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    7. Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru..
    8. Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da..
    9. Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi..
    10. Asya borsaları
    11. Kaftancıoğlu'ndan 'HDP' talimatı!
    12. Tour of Antalya’nın farkındalık sürüşü..
    13. FOXplay ve Hepsiburada'dan iş birliği
    14. Riskli yapılara ilişkin şikayetler arttı
    15. Palandöken: “Ünlü, spor camiası için..
    16. Lojistik komiteleri ortak çalışma..
    17. Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk..
    18. Irak’la çifte gümrük sorunu çözüldü
    19. Çiftçiye şubatta 3 milyar 24 milyon..
    20. Hangisi kadınlara verilen değerin..
    21. 5 ayrı evden hısızlık yapan zanlılar..
    22. Filistin'den Mescid-i Aksa açıklaması
    23. Babacan Holding'den mevduatın getirisi..
    24. Manisa’da cinayet: 1 ölü
    25. Sürücüler dikkat! Son tarih 28 Şubat
    26. CHP Adana il örgütünden istifalar
    27. TÜBİTAK ve ATASAM’dan savunma..
    28. Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü
    29. Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde
    30. Abdullah Çevrim için saygı duruşu..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun