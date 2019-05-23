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Emniyet’ten Temel Trafik Kaza ve İnceleme Eğitimi Çalıştayı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, ‘Temel Trafik Kaza ve İnceleme Eğitimi Çalıştayı’na katıldı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:11
Emniyet’ten Temel Trafik Kaza ve İnceleme Eğitimi Çalıştayı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, ‘Temel Trafik Kaza ve İnceleme Eğitimi Çalıştayı’na katıldı.



Temel Trafik Kaza ve İnceleme Eğitimi Çalıştayı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın katılımıyla Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlendi. Çalıştaya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Ali Temiz, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Çavuşoğlu ve eğitim alan bin 200 trafik personeli katıldı.



Çalıştayda konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Değerli arkadaşlar Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yapacaksınız. Karşınıza çok farklı kesimden, inançtan, anlayıştan insanlar çıkacak. Ama siz her kesime göre, her bölgeye göre, her statüye göre, altındaki arabanın markasına göre, bulunduğunuz, görev yaptığınız ilin demografik yapısına göre değil; siz değişmeyen bir standartla görev yapacaksınız. Yani, şartlar dışınızda ne şekil alırsa alsın muhatap olduğunuz insanların statüleri, durumları, görevleri, etkinlikleri ne olursa olsun sizin standardınız değişmez olacak. Herkese aynı yaklaşımı göstermelisiniz. Doğrular sizin doğrularınız değil, mesleğinizin doğrularıdır. Mesleğimizin doğruları, toplumun kabul ettiği doğrulardır” dedi.



Samsun Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı bir olayı da anlatan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, “Emniyet Müdürlüğünün girişinde ayın polisinin fotoğrafı asılmış. Her ay, ayın polisini seçiyorlar. ‘Bunun kerameti nedir, neden ayın polisi seçildi?’ diye arkadaşlara sordum. Trafik polisi uygulama yapıyormuş. O sırada bir vatandaş eşini ve çocuğunu hastaneye götürüyor ancak aracı arıza yapmış ve yolda kalmışlar. Adam çocuğu hastaneye götürecek araç bulamıyor. O esnada memur arkadaşımız ile uygulama noktasında karşılaşıyorlar. Polis arkadaşımız görev yerine kendi aracıyla gelmiş ve bununla çocuğunu hastaneye götür diye adama aracının anahtarını veriyor. Bu polisin yaptığını görev tanımlarında ararsanız bulamazsınız. Kendi inisiyatifi ile böyle bir davranış sergiliyor. Bu örnekleri yansıtma noktasında duyarlılığınız olsun. Polis yolda kalmışlara, düşkünlere, acizlere yardım eden bir kolluk anlayışının en üst seviyesinin uygulayıcısı ve temsilcisidir” şeklinde konuştu.



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Sizler polisin en önde olan timi ve tanıtım yüzüsünüz. Trafik polisi olarak hepinize çok büyük işler düşüyor. Ben bu anlamda sizlere güveniyorum. Trafik konusunda çocukları öne çıkardığımız projeler var. ‘Kırmızı Düdük, Trafikte Bende Varım’ vb. gibi kampanyalar çerçevesinde yıl boyunca çocuklara trafik dedektifliği sertifikaları verdik. Böylelikle çocuklar üzerinden büyüklere yöneliyoruz. Trafikte olsun her birimde olsun herkese örnek olun. Hepinize ailelerinizle mutlu günler diliyorum.”



Düzenlenen program, eğitim alan bin 200 trafik personeline sertifikalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 00:11
  1. fotoğraf
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