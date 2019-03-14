Emniyetten şehit aileleri, gaziler ve personele tiyatro etkinliği Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş’ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Etkinliği çerçevesinde şehit ailelerine, gazilere ve emniyet personeline tiyatro etkinliği düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş’ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Etkinliği çerçevesinde şehit ailelerine, gazilere ve emniyet personeline tiyatro etkinliği düzenlendi.

Zafer Aktaş ve Meryem Aktaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tiyatro Salonunda sahnelenen “Boyacı” isimli oyunu izlemeye gelen şehit aileleri ve gazileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi.

Sahnelenen oyun sonunda İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve eşi Meryem Aktaş tiyatro oyuncularını tek tek tebrik ederek çiçek takdim etti. Daha sonra oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen tiyatro etkinliğine emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile çok sayıda şehit ailesi, gaziler ve emniyet personeli katıldı.

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