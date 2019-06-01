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Emniyetten şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde denetim

Adana’da trafik polisleri bayram öncesi otogar çıkışlarında denetim yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
Emniyetten şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde denetim

Adana’da trafik polisleri bayram öncesi otogar çıkışlarında denetim yaptı. Yolcu ve sürücülere uyarılarda bulundu.


Kurban Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle şehirlerarası otobüslerle seyahatin artmasından dolayı şehirlerarası yollarda trafik kazalarının yaşanmaması kaza durumlarında ölüm ve yaralanma olasılıklarının en aza indirilmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Merkez Otogar içerisinde otogardan çıkış yapan otobüsler durdurularak denetim yapıldı.


Ekipler, sürücüleri ve yolcuları seyahat boyunca emniyet kemeri takılı durumda yolculuk yapmaları konusunda uyardı. Ayrıca sürücülere hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu ile görüşme yapmamaları, yorgun araç kullanamamaları hususlarında uyarılarda bulunuldu.


Otogardan çıkış yaparken uyarılan sürücüler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Öğretmenler Bulvarı ile Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı kavşağında denetlendi ve uyarılara rağmen kurallara uymayan sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden cezai işlemler uygulandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
  1. doğa

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