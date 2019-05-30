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Emniyetten Ramazan Bayramı tedbirleri

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için tedbirler artırıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:48
Emniyetten Ramazan Bayramı tedbirleri

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için tedbirler artırıldı.


Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Genel asayiş tedbirleri kapsamında 1-9 Haziran 2019 tarihleri arasında Ramazan Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde ziyaretlerini ve alışveriş yapmalarını sağlamak, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç vb. asayişe müessir olayların önlenmesi için resmi ve sivil motorize ekipler görevlendirilmiştir. Havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddelerde ile mezarlıklarda, bayram öncesi 18 noktada, bayram süresince 12 noktada yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. Bayram namazı süresince görevlendirilen 27 ekip camilerde görev alacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 23 özel ekip görevlendirilmiştir. Ankara Yolu, Sinop Yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre günlük 36 personel görevlendirilmiştir” denildi.



Trafik tedbirleri


Açıklamada ayrıca, “Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehirlerarası devlet karayolunda yaya ve araç trafiğine karşı, gündüz 15 ekip, 5 radar ekibi, gece 14 ekip, 4 radar ekibi ile bayram süresince tedbir alacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehir içi yaya ve araç trafiğine karşı gündüz 23 ekip, 8 şahin ve 1 radar ekibi, 11 noktada yaya ekip, gece 18 ekip, 1 radar ekibi ile bayram süresince tedbir alacaktır. Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı gündüz 46 ekip, 6 radar ekibi, gece 32 ekip 5 radar ekibi görevlendirilerek trafik tedbirleri artırılmıştır. Halkımızın huzur ve güven ortamında ramazan bayramını geçirmelerini sağlamak için tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:48
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