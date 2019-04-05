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Emniyetten lokum ikramı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından mevlidi şerif okutulup lokum dağıtıldı.

05 Nisan 2019 Cuma 14:21
Emniyetten lokum ikramı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet müdürlüğü tarafından mevlidi şerif okutulup lokum dağıtıldı.


10 Nisan Polis Haftası Gürün ilçesinde çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gürün Ulu Camide Cuma namazı öncesi mevlidi şerif okutuldu. Namaz çıkışı ise Emniyet Personeli tarafından vatandaşlara lokum ikramı yapıldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:21
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