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Emniyetten KPSS adaylarına yol çalışması uyarısı

Yozgat il Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde hafta sonu gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylara yol yapım çalışmaları dolayısıyla sınava geç kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
Emniyetten KPSS adaylarına yol çalışması uyarısı

Yozgat il Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde hafta sonu gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adaylara yol yapım çalışmaları dolayısıyla sınava geç kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu.


Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) Atatürk yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla gerekli tedbirleri alacaklarını bildirdi. Ekipler, sınava girecek adayların erken saatlerde yola çıkmaları gerektiğini belirterek yoğunluktan dolayı sınava geç kalmamaları konusunda adayları uyardı.


Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Pazar günü 10.15’te yapılacak olan KPSS sabah oturumuna 3 bin 357 kişi katılırken öğleden sonra 14.45’de yapılacak olan sınava ise bin 978 kişi katılacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
  1. doğa

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