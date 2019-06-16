Emniyetten günü birlik evlere baskın Zonguldak’ta emniyet ekipleri günlük kiralanan 57 daireye gece saatlerinde baskın düzenledi.

Zonguldak’ta emniyet ekipleri günlük kiralanan 57 daireye gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskında4 daireye “kayıt dışı kiralama” suçundan toplamda 59 bin 200 TL para cezası kesildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı İncivez Mahallesi’nde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde, günlük kiralanan evlere yönelik gece saatlerinde denetim yaptı. Denetimlerde, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralanan 4 evin sahibine 59 bin 200 TL para cezası uygulandı. 57 evin incelendiği denetimlerde, 8 dairenin ise normal kontrat yöntemiyle kiralandığı belirtildi.

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