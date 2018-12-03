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Emniyetten FETÖ operasyonu! Avukat gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenledikleri operasyonda İnegöl'de avukatlık yapan A.D. gözaltına alındı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:17
Emniyetten FETÖ operasyonu! Avukat gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde avukatlık apan A.D. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Evinde yakalandı

Bursa Cumhuriet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İnegöl'de avukatlık yapan A.D. hakkında arama kararı çıkarıldı.

Kararla birlikte Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. İnegöl'deki evine operasyon yapılan A.D. gözaltına alınarak ilk ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. A.D'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:17
  1. FETÖ/PDY
  2. FETÖ/PDY soruşturması
  3. Bursa Cumhuriet Başsavcılığı
  4. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  5. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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