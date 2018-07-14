Emniyetten duygulandıran 15 Temmuz klibi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı etkinlikleri kapsamında, "Asla Unutulmayacak 15 Temmuz Kahramanları" isimli video klip yayınladı.14 Temmuz 2018 Cumartesi 23:54
EGM, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı dolayısıyla, şehitlerin ruhlarını yad etmek adına bir video yayımladı. "Asla Unutulmayacak 15 Temmuz Kahramanları" başlığıyla yayımlanan videoda İstanbul'un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görseller yer aldı. Tüm şehitlerin anıldığı videoda Şair Mustafa Cihat'ın "Bizi Tanımak Kolaydır" şiirini polis memuru Çağlar Tokat seslendirdi.
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