Emniyetten duygulandıran 15 Temmuz klibi

EGM, 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı dolayısıyla, şehitlerin ruhlarını yad etmek adına bir video yayımladı. "Asla Unutulmayacak 15 Temmuz Kahramanları" başlığıyla yayımlanan videoda İstanbul'un Fethi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görseller yer aldı. Tüm şehitlerin anıldığı videoda Şair Mustafa Cihat'ın "Bizi Tanımak Kolaydır" şiirini polis memuru Çağlar Tokat seslendirdi.