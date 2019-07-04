0553 313 94 23

Emniyetten drone destekli kaçak göçmen operasyonu

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından drone destekli gerçekleştirilen yasa dışı göçmen uygulamasında kente kaçak yollardan girmek isteyen 4 Afgan uyruklu kişi yakalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:58
Emniyetten drone destekli kaçak göçmen operasyonu

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından drone destekli gerçekleştirilen yasa dışı göçmen uygulamasında kente kaçak yollardan girmek isteyen 4 Afgan uyruklu kişi yakalandı.



Bartın İl Emniyet Müdürlüğünün yaşadığı göçmenle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bartın’ın kaçak göçmenler için uygun rotada bulunması nedeniyle denetimlerini sıklaştıran ekipler, ilk 6 ayda 20 Afganistan, 10 Suriyeli, 7 Türkmenistan, 6 Irak, 5 İran, 7 Filistin, 5 Azerbaycan, 7 Özbekistan ve 8 Kırgızistan uyruklu olmak üzere toplamda 75 yasa dışı göçmeni yakalanarak sınır dışı etti. Emniyet kaçak göçmenleri taşıyan araç sürücülerine ise 73 bin 375 lira ceza kesti.



Müdürlük uygulamalarında son olarak gerçekleştirilen drone destekli denetimde ise Karabük yolu üzerinde durdurulan bir minibüste 4 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakayı ele verdi. Kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araç sürücüsüne 5 bin 660 lira para cezası uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 22:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgöl jandarması hırsızlık zanlarını yakaladı
    1. Sarıgöl jandarması hırsızlık zanlarını..
    2. Vatandaştan solak paçavralara tekli..
    3. Suriyeli 5 işçinin ölümüne ilişkin..
    4. Bilecik’te suç örgütü operasyonunda 1..
    5. Sporda şiddete karşı yeni önlemler..
    6. "Akif Salnamesi" Mehmet Akif'in..
    7. Voleybol: FIVB Challenger Kupası
    8. Sporda şiddete karşı yeni önlemler..
    9. Esad rejimi İdlib’e saldırdı : 4 ölü
    10. ABD'de 4 Temmuz kutlamalarının..
    11. Emniyetten drone destekli kaçak göçmen..
    12. Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker..
    13. Fransa’da ‘nefret içerikli’..
    14. E-5’te akaryakıt tankeri yola..
    15. Diyarbakır'da kırsal alanda yangın
    16. Okçuluk: Dünya Kupası
    17. Mersin'de sahilleri işgal eden..
    18. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    19. İstanbul'da 'yakıt tankeri' paniği
    20. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    21. Putin’den İtalya’ya arabuluculuk..
    22. Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık..
    23. ABD Bağımsızlık Günü'nde sosisli..
    24. Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin..
    25. Hayvan hırsızları yakalandı
    26. Bakan Özersay'dan Kıbrıs görüşmeleri..
    27. Tenis: Wimbledon
    28. FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan..
    29. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti
    30. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar