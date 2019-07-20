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Emniyetten binlerce taksiye denetim! Şoförlere ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 17 bin 438 personelle 2 bin 660 noktada taksi denetimi gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, 18 bin 640 ticari taksi denetlenirken, bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası verildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:54
Emniyetten binlerce taksiye denetim! Şoförlere ceza yağdı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde yapılan  denetimlerde bin 551 ticari taksi şoförüne para cezası kesildi. 

Bakanlıktan açıklama yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı ticari taksi  şoförlerinin, kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya  trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşları gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım  güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği belirtildi.

Ayrıca, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç  içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun  oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç  içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve  davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı  şeklinde şikayetler geldiği vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde artan şikayetler üzerine, "Taksi  Uygulaması (2019/2)" yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uygulama 07.00-09.00 saatleri arasında özellikle mesai trafiğinin  yoğun olduğu yerlerde (İstanbul Barbaros, Ankara Kızılay, İzmir Şair Eşref  Caddeleri vb.) ticari taksi ve şoförlerine yönelik, 12.00-14.00 saatleri arasında  halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde (alışveriş merkezi, hastane, lokanta, cafe  vb.) giriş-çıkışlarında ticari taksi ve şoförlerine yönelik, 17.00-19.00 saatleri  arasında halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde (AVM, iş merkezi, çarşı, pazar  vb.) giriş-çıkışları ve ana güzergahlarında ticari taksi ve şoförlere yönelik,  21.00-23.00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun  olduğu mahalle, sokak, umuma açık eğlence mekanları ile buralara açılan yollar  üzerinde ticari taksilere yönelik 2 bin 660 noktada, 17 bin 438 personel ve 51  dedektör köpeğinin katılımı ile uygulama yapıldı.

Kabahatler Kanunu kapsamında, 15 araç şoförüne kısa mesafe yolcu  almamaktan, bir araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatte yolcu almamaktan, 4  araç şoförüne para üstünü küsuratıyla vermemekten, 12 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten, bir araç şoförüne uygunsuz tutum  ve davranışlarda bulunmaktan, 9 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten ceza uygulandı."

Açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kesilen cezalara ilişkin şu bilgiler verildi:

 "Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 29 araç şoförüne taksimetre  bulundurmamaktan, 117 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan,19 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan, 107 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 57 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden, 721 araç şoförüne emniyet kemeri  takmamaktan, 11 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten, 3  araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan, 3 araç şoförüne alkol/uyuşturucu ölçümü  yaptırmayı reddetmekten, 442 araç şoförüne diğer konulardan idari para cezası  uygulandı."

165 ticari taksi trafikten men edildi

18 bin 640 ticari taksinin denetlendiği uygulamada toplam bin 551 taksi şoförüne para cezası kesildiği bildirilen açıklamada,165 ticari taksi trafikten men edilirken, bir aranan ticari taksinin tespit edildiği belirtildi.

51 bin 600 şahıs sorgulandı

Ayrıca açıklamada, ticari taksilere yönelik yapılan yol kontrollerinde  14 bin 4 aracın denetlendiği, 801 araca işlem yapıldığı, 9 aranan aracın tespit edildiği, 52 aracın trafikten men edildiği ve 51 bin 600 kişinin sorgulandığı ifade edildi.

Sorgulamalar ve araçlarda yapılan aramalar kapsamında, 110 aranan  şahıs tespit edildi, 5'i narkotik madde bulundurmak ve satmak suçundan olmak  üzere 32 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 19 şahıs gözaltına alındı, ikisi çocuk toplam 4 kayıp şahıs bulundu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet  kurusıkı tabanca, 49 adet mermi, iki adet kesici/delici alet, 21,6 gram esrar, 0,9 gram bonzai, 1,5 metanfetamin, 26 gramcaptagon, 0,9 gram skunk ve 34  sentetik ecza ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:54
  1. İzmir
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  3. Ankara
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü
  5. taksi denetimi
  6. İçişleri Bakanlığı

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