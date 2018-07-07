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Emniyetten anne-babalara kritik uyarı

Rize Emniyeti, sosyal medya hesabı üzerinden anne-babalara uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımda"çocuklarınızı polis geliyor diye korkutmayın" uyarısı yapıldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:43
Emniyetten anne-babalara kritik uyarı

Rize Emniyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “çocuklarınızı polis geliyor diye korkutmayın” açıklamasında bulundu. Paylaşımda Türkiye’nin kanayan yarasına değinildi.

Son dönemlerde kaybolan çocuklar hakkında alınan acı haberler, tüm Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Suçluların cezalandırılması konusunda birçok tartışmanın da yaşandığı son dönemlerde Rize Emniyeti’nin paylaşımı dikkat çekti.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Çocuklarınızı ‘polis geliyor, seni polise vereceğim’ diyerek korkutmayın. Korkutmayın ki ebeveynlerini kaybeden çocuklar polisimizin yanına rahatlıkla gelebilsin" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:43
  1. Rize Emniyeti

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