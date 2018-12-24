0553 313 94 23

Emniyetten alışveriş merkezlerine denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, alışveriş merkezlerindeki güvenlik tedbirleri yılbaşı öncesinde denetlenecek

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:06
Emniyetten alışveriş merkezlerine denetim

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, yılbaşı dolayısıyla alışveriş merkezlerindeki güvenlik uygulamaları kontrol edilecek.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, yılbaşı dolayısıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere ülke genelindeki alışveriş merkezlerinde polis başmüfettişlerince denetim gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, bu hafta yapılacak denetimlerde alışveriş merkezlerinde plaka tanıma sistemi ile kamera sistemlerinin kurulup kurulmadığının, özel güvenlik görevlilerinin sayısal yeterliliklerinin, görev yaptıkları alanların doğru belirlenip belirlenmediğinin, alışveriş merkezine kontrolsüz girişlerin olup olmadığının, araç altı izlemenin yapılıp yapılmadığının, özel güvenlik personelinin üst arama dedektörü kullanımı ve X-ray cihazlarından geçişler sırasında gerekli hassasiyeti gösterip göstermediklerinin gözden geçirileceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:06
  1. Emniyetten yılbaşı öncesi alışveriş merkezlerine denetim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat arttı
    1. Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat..
    2. Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi..
    3. Yeni Malatyaspor'da ilk yarı "rüya"..
    4. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    5. Kadim dostlar bir arada
    6. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray
    7. ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!
    8. Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı..
    9. "Bu sanat bizimle birlikte mezara..
    10. Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları..
    11. Canlı yayında açıkladı! 'Robinho..
    12. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    13. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    14. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
    15. Azerbaycan'da Nuri Paşa Kütüphanesi..
    16. Ata yadigarı cami yeniden ayağa..
    17. SON DAKİKA! ÖSO birlikleri Münbiç'e..
    18. Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek
    19. Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati..
    20. Avrupa borsaları
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor