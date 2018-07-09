Resmi gazetede yayımlandı...Emniyette yeni müdürlük kuruldu!
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde "Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü" kuruldu.09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:19
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü oluşturuldu.
Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van'daki Çevik Kuvvet Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı 4'er adet şube müdürlüğü ise kaldırıldı.
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