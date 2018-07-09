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Resmi gazetede yayımlandı...Emniyette yeni müdürlük kuruldu!

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde "Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü" kuruldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:19
Resmi gazetede yayımlandı...Emniyette yeni müdürlük kuruldu!

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı 4 şube müdürlüğü oluşturuldu.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van'daki Çevik Kuvvet Müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı 4'er adet şube müdürlüğü ise kaldırıldı. 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:19
  1. Van
  2. Erzurum
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. Adana
  6. Emniyet
  7. ankara
  8. Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü

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