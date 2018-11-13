Sivil memurun işini polise yaptırmayın

Kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerinin sıklaştırıldığı günümüzde gözler Emniyet birimine çevrilmiş durumda. Emniyetin beyin gücü olan sivil personellerin yerine, kurumun kas gücünü oluşturan polis memurlarının büro işlerinde görevlendirilmesinin büyük oranda maddi zarara ve iş kaybına neden olduğu belirtiliyor. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun raporuyla belirginleşen bu sorunla ilgili Esim-Sen çarpıcı çözüm reçeteleri sunuyor.

2.4 milyarın kasada kalacağı tedbir

Türkiye’deki en fazla personel ihtiyacının bulunduğu kamu kurumları arasında Emniyet teşkilatı yer alıyor. Her yıl ortalama 10 bin polisin istihdam edildiği Emniyet kurumu, mâli olarak her geçen yıl büyük bir hacme ulaşıyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında adım atılması beklenen Emniyet Genel Müdürlüğü’nde personel görevlendirmeleriyle yılda 2.4 milyar TL’lik bedelin devletin kasasında kalabileceği kaydediliyor.

Toplamda 290 bin kişinin istihdam edildiği Emniyet teşkilatında büyük çoğunluğu büro işleri olmak üzere 35 bin sivil personel ihtiyacı bulunuyor. Teşkilat bünyesinde mevcut 11 bin sivil personel yer alıyor. Geriye kalan 24 bin kişilik kadro ihtiyacı ise 66 bin polis memurunun sivil işlerde çalıştırılması ile karşılanıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2014 yılındaki özel raporuna göre polis memuru ve amirlerinin yüzde 27.7’si, yani her dört polis memurundan birisi sivil memur eliyle görülmesi gereken büro işlerinde çalıştırılıyor. Ortalama üç bin TL maaş alan sivil personelden iki kat fazla kazanan polis memurlarının sivil kadrolarda görev yapması sonucu aradaki maaş farkından dolayı ayda 200 milyon, yılda 2,4 milyar TL’nin heba edildiği belirtiliyor.

24 bin sivilin yapabileceği işi 66 bin polis yapıyor

Sivil personel yerine polis memuru vazifelendirilmesinden doğan sorunlarla ilgili en net fotoğrafı Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) çekiyor. Akit’e konuşan Esim-Sen Genel Başkanı Ahmet Sağlam, polis memurlarının sivil görevlendirmelerle masabaşında resepsiyon olarak çalıştırıldığını, yemekhanelerde yemek fişi kestiğini, kapı tamir ettiğini, kantinlerde kasiyerlik yaptığını söylüyor. “Bunları çok rahat şekilde sivil personeller yapabilir” diyen Esim Sen Başkanı Sağlam, şunları vurguluyor: “Türkiye genelinde, alanında uzman mevcut 11 bin sivil personelle birlikte toplamda 24 bin sivilin yapabileceği işleri şu an 66 bin polis memuru halletmeye çalışıyor. Silah eğitimi alan, savunma becerileri üst düzey olan polis memurlarının bürolarda görevlendirilmesiyle hem iş kaybı hem de büyük maddi zararlar meydana geliyor. Kamuda tasarruf tedbirlerinin gündemde olduğu mevcut süreçte devletimiz bu basit ayrıntı ile ayda 200 milyon TL’lik kazanç elde edebilecektir.”





FARUK ARSLAN

