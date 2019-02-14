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"Emniyette personel bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaştık"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:- "Bilindiği üzere 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşadık. Ondan sonra da bu birimlerimizde aklını ve beynini başka şeytanlıklara odaklamış, vatanını satan, milletine ihanet eden insanların emirlerine kendilerini amade kılmış unsurları temizlemek gibi bir sorumluluğu yerine getirdik" - "Bugün itibarıyla emniyet teşkilatında personel sayısı bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaşabildik. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak inşallah"

14 Şubat 2019 Perşembe 11:22
"Emniyette personel bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaştık"

SİNOP (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugün itibarıyla emniyet teşkilatında personel sayısı bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaşabildik. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak inşallah." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Sinop'a gelen Ersoy, Vali Köksal Şakalar'ı ziyaret etti.

Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, İZDES projesi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'yi dünyanın en huzurlu ülkelerinden biri yapma hedeflerinin olduğunu vurgulayan Ersoy, milletin desteği ile bunu başaracak güce sahip olduklarını anlattı.

- "Teşkilatımızı güçlendirmek bizim görevimiz"

Ersoy, ülke olarak terörle mücadele ve asayiş konularında önemli mesafe katettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşadık. Ondan sonra da bu birimlerimizde aklını ve beynini başka şeytanlıklara odaklamış, vatanını satan, milletine ihanet eden insanların emirlerine kendilerini amade kılmış unsurları temizlemek gibi bir sorumluluğu yerine getirdik. Bugün itibarıyla emniyet teşkilatında, personel sayısı bakımından 15 Temmuz rakamlarına ulaşabildik. Ama yaptığımız çalışmalar çerçevesinde önceliğimizi terörle mücadele bölgelerine verdik. İkinci evrede ise asayişi sağlamak açısından büyükşehirlerimize öncelik tanıdık. Şimdi üçüncü evrede yapılacak alımlarla tüm bölgelerimizi destekleyecek duruma geldik. Çünkü teşkilatımızı güçlendirmek bizim görevimiz. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak inşallah."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:22
  1. emniyet
  2. İçişleri Bakan YardımcısıMehmet Ersoy
  3. İZDES
  4. Sinop

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