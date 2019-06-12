Emniyette koordinasyon toplantısı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik denetimlerinin yoğun şekilde yürütüldüğünü ve bu tatilde son on yılda yaşanan trafik kazalarına göre olumlu bir tablonun ortaya çıktığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyon toplantısı, Uzunkaya'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıya genel müdür yardımcıları ve daire başkanları bizzat, il emniyet müdürleri ve diğer yetkililer video konferans yöntemiyle katıldı.

Uzunkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, "9 günlük bayram tatili boyunca çok yoğun trafik denetimleri yürüttük. 81 ilimizde Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve tüm yöneticilerimizin katıldığı bir denetim süreci geçirdik. Bu bayramda yaşanan trafik kazası istatistiklerine baktığımızda son on yıla göre olumlu bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu tablonun oluşmasında emeği geçen ve bayramda sahada olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yaz sezonu ile trafik yoğunluğunun artacağını hatırlatan Uzunkaya, turizm ve tarım bölgelerinde trafik ve güvenlik tedbirlerinin arttırılması gerektiğini belirtti.

Uzunkaya, ayrıca mala karşı işlenen suçlarda bekçilerin katkılarıyla azalma görüldüğünü ifade etti.

Toplantıda, PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle yapılan mücadelenin yanı sıra 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri de masaya yatırıldı.





