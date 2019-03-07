0553 313 94 23

Emniyette "Güven Masası" uygulaması

Türkiye genelinde 81 il ve 700 polis merkezi amirliğinde "Güven Masası" uygulaması başlatıldı- Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren:- "Vatandaşlarımız ilk etapta polis merkezlerimizdeki görevlilerimiz tarafından karşılanacak. Kendilerinden seri bir şekilde geliş amaçları, sorunları, sıkıntıları konusunda bilgi alındıktan sonra polis merkezi amirliklerinde çözülmesi gereken konularla ilgili birimlere hemen yönlendirilmesi yapılarak, oradaki arkadaşlarımız tarafından çözüm üretilecek"

07 Mart 2019 Perşembe 12:36
Emniyette "Güven Masası" uygulaması

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde 81 il ve 700 polis merkezi amirliğinde "Güven Masası" uygulaması başlatıldı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Çankaya ilçesindeki 10 Nisan Polis Merkezi Amirliği'nde düzenlenen törende, uygulamaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Güven Masası ile vatandaşların ilk kapısı olan polis merkezi amirliklerindeki hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkartılmasının amaçlandığını belirten Gülveren, konusunda eğitim almış güler yüzlü görevliler tarafından vatandaşlara en seri şekilde hizmet verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Gülveren, projenin işleyişine ilişkin şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ilk etapta polis merkezlerimizdeki görevlilerimiz tarafından karşılanacak. Kendilerinden seri bir şekilde geliş amaçları, sorunları, sıkıntıları konusunda bilgi alındıktan sonra polis merkezi amirliklerinde çözülmesi gereken konularla ilgili birimlere hemen yönlendirilmesi yapılarak, oradaki arkadaşlarımız tarafından çözüm üretilecek.

Polis merkezi amirliği tarafından çözümü mümkün olmayan ancak başka yerleri ilgilendiren konulardaki taleplerle ilgili olarak da vatandaş bilgilendirilecek, çözümün hangi birimde olduğu, o birimin yeri ve iletişim bilgileriyle ilgili diğer bilgileri de kendisine vererek, vatandaşın hizmeti almış ve sorunu çözülmüş bir şekilde ya da çözümü nerede yapabileceği konusunda bilgilendirilmesini sağlayacaklar. Çözüm odaklı olarak kurulmuş bu birimlerimizde vatandaş odaklı, devletin en güzel örneklerinden biri sunulmak amacıyla güven masaları oluşturuldu."

- 24 saat esasına göre hizmet

Güven masalarının 24 saat esasına göre hizmet vereceğine işaret eden Gülveren, projeyle polis merkezi amirliklerinin herkesin her zaman gelebileceği ve vatandaşlarla iyi diyaloglar kurabilen birimler haline getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Gülveren, bir gazetecinin "Uygulamaya niçin gerek duydunuz, ne eksikti?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ne eksiktiden ziyade biz daha ne verebiliriz boyutundayız. Biz geçmişi sorgulamaktan ziyade vatandaşımıza her gün verilen güvenlik hizmetlerinin kalitesini, etkinliğini ve hızını nasıl artırabiliriz derdindeyiz. Dolayısıyla bu hizmeti yapmadan evvel İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, araştırma şirketlerinin de yer aldığı birtakım araştırmalarda bulunduk. Dolayısıyla böyle bir masanın, polis merkezine gelen özellikle sıkıntılı vatandaşlarımızın ilk etaptaki o şüpheli ya da ürkek halini ortadan kaldırarak, zaten sıkıntılı gelen vatandaşların güler yüzlü, konusunda uzman, çözüm odaklı personel tarafından karşılanmasını amaçladık."

Gülveren, polis merkezi amirlikleri davranış ilkelerini de oluşturduklarını belirterek, Türkiye genelinde verilen hizmetlerin en üst seviyede ve aynı standartlarda olmasını amaçladıklarını anlattı.

Uygulamanın başlamasının ardından polis merkezine gelen vatandaşlar, Güven Masası'ndaki personel tarafından karşılanarak başvuru nedenlerine göre ilgili birimlere yönlendirildi.

Törene Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer ile Çankaya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kılıçoğlu da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:36
  1. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren
  2. Güven Masası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    1. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    2. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    3. İstanbul’da, başarılı polisler..
    4. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    6. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    7. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    8. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    9. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    10. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    11. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    12. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    13. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    14. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    15. "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin..
    16. Başkan Taşlı, Regaip Kandilini kutladı
    17. Ali Koç: "Transfer çalışmaları..
    18. Elazığ’da "Erken Yaşta ve Zorla..
    19. Unutkan Başkentlilerin eşyaları satışa..
    20. GÜNCELLEME - Malatya'da apartmanda..
    21. "18 kadın 1 sergi"de buluştu
    22. Gömdüğü iddia edilen annesini Müge..
    23. Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri..
    24. 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi
    25. Tacikistan'da kurt saldırısı: 2 ölü
    26. İstiklal Marşı yarışmasında teknik..
    27. Adana Büyükşehir’den öğrencilere afet..
    28. Ankara'daki DEAŞ davasında karar
    29. Karlıova’da kar ve tipi etkili oldu,..
    30. Çanakkale Zafer Kupası Atlama..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık