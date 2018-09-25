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Emniyette FETÖ operasyonu: 26 kişi gözaltında

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 26 eski polis gözaltına alındı.

25 Eylül 2018 Salı 16:58
Emniyette FETÖ operasyonu: 26 kişi gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte  yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edilen 26  polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

 Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:58
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