0553 313 94 23

Emniyetin "Kıyafet Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:04
Emniyetin "Kıyafet Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Çarşı ve mahalle bekçisi" ifadelerinin eklendiği yönetmeliğe göre, resmi elbiseler belirtilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilecek.

Erkek ve bayan personelin görev kıyafetiyle siyah çorap giymesi zorunlu olacak. Ancak bayan personel tören kıyafetinde etek giymesi halinde ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giyebilecek.

"Sualtı grup amirliğinde görevli balık adam" ibaresi "kurbağa adam" olarak değiştirilirken, "Başbakanlık koruma motosikletli ekibi" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 09:04
  1. Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları kıyafet yönetmeliği
  2. Emniyet Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik
  3. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertuğrul Gazi Türbesi 1 milyon 300 bin kişiyi ağırladı
    1. Ertuğrul Gazi Türbesi 1 milyon 300 bin..
    2. Dondurma diyarı kış turizminde de..
    3. İstikrar güçlenecek kırılganlık son..
    4. İstanbullular çamur sürprizi! Gören..
    5. Emniyetin "Kıyafet Yönetmeliği" Resmi..
    6. Ertelenen talep satışa dönecek
    7. Sele kapılan 23 yaşındaki öğretmen öldü
    8. GÜNDEM / 26 Ocak 2019
    9. Antalya'da bir hortum daha! Yaralılar..
    10. Süper Lig 19. Hafta maç saatleri nedir?
    11. Yerli füzeye kardeşler geliyor
    12. 26.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
    14. Meteorolojiden İstanbul uyarısı!..
    15. Muğla'da sel sularına kapılan genç..
    16. Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    18. Fırsatçılar iş başında... Yüzde 127..
    19. Kayak merkezinde mahsur kalanların..
    20. AFAD'dan açıklama... İzmir'de korkutan..
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!