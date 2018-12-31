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Emniyetin hava unsurlarından gökyüzünde yoğun mesai

Emniyet Genel Müdürlüğünün hava unsurlarınca bu yıl gerçekleştirilen 21 bin 480 saat uçuşla güvenlik ve asayiş hizmetlerine büyük katkı sağlandı- Havacılık Daire Başkanlığının kurulduğu 1981'den bu yana geçen 37 yıllık süreçte hava unsurlarınca 122 bin 457 saat uçuş gerçekleştirildi

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:10
Emniyetin hava unsurlarından gökyüzünde yoğun mesai

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ/SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdürlüğünün hava unsurlarınca bu yıl gerçekleştirilen 21 bin 480 saat uçuşla güvenlik ve asayiş hizmetlerine büyük katkı sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülke genelindeki huzur ve güvenliğin devam etmesi için karada suç ve suçluyla aralıksız mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü, bünyesindeki hava unsurlarıyla gökyüzünden de güvenli sağlıyor.

Bu kapsamdaki çalışmalar, Havacılık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Van'da konuşlu havacılık müdürlüklerinin yanı sıra 14 Şubat 2018 itibarıyla 81 il emniyet müdürlüğünde kurulan İHA büro amirlikleri havada yoğun mesai harcıyor.

- Birçok alanda kullanılıyor

Başkanlık envanterinde bulunan helikopter, insanlı keşif uçağı (İKU), insansız hava aracı (İHA) ve mini İHA/drone multikopterlerle terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, istihbarat, asayiş, trafik, toplumsal olaylar, kritik malzeme nakli, gösteri/tatbikat, eğitim, özel harekat unsurlarının operasyon bölgelerine nakli, her türlü operasyonel görüntüleme, kayıt ve canlı yayın, devlet büyüklerinin nakli ve korunması gibi alanlarda faaliyetler icra ediliyor.

Bu kapsamda, 2018'de helikopterlerle 6 bin 80 saat, İKU'larla bin 255 saat, İHA'larla 5 bin 650 saat olmak üzere 12 bin 985 saat uçuş gerçekleştirildi.

İHA büro amirlikleri bünyesindeki drone/mini İHA multikopterlerle ise 8 bin 495 saat görev icra edildi. Böylece tüm hava unsurlarıyla bu yıl toplam 21 bin 480 saat uçuş yapıldı.

Havacılık Daire Başkanlığının kurulduğu 1981 yılından bu yana geçen 37 yıllık süreçte ise hava unsurlarınca 122 bin 457 saat uçuş gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:10
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. hava unsurları
  3. Havacılık Dairesi Başkanlığı
  4. helikopter
  5. İHA
  6. İKU
  7. Uçak

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