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Emniyetin fotoğrafını çeken Suriyeli yakalandı!

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:11
Emniyetin fotoğrafını çeken Suriyeli yakalandı!

Cep telefonuyla Emniyet Müdürlüğü binasının fotoğraflarını çeken bir kişinin minibüsle bölgeden uzaklaştığı ihbarını alan polis çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheli aracı merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Kayadelen Camisi önünde park halinde buldu.

Bölgede çalışma yapan ekipler, araç sürücüsü Suriyeli Haccı Işhadel’i gözaltına aldı.

Işhadel'in cep telefonunda yapılan incelemede, emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafları bulundu.

Şüpheli Işhadel, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 09:11
  1. Adana

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