Emniyete 5 araç daha

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 5 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünün ihtiyaçlarını gidermek ve hizmet kapasitesini yükseltmek amacı ile gönderilen 5 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne katılanyeni hizmet araçları, trafik ve asayiş hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacı ile il genelinde hizmet verecek.