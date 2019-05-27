Emniyet ve MİT'ten ortak DAEŞ operasyonu! 9 gözaltı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışması sonucu DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:27
Şanlıurfa’da emniyet ve MİT’in ortak çalışması sonucu DAEŞ terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 9 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışması sonucu DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgi edinilen 9 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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