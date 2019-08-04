0553 313 94 23

Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:38
Emniyet ve jandarmadan ülke genelinde motosiklet uygulaması

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.


Uygulamalar kapsamında, motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinin kask kullanımının artırılması, tescilsiz motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik sistemlerde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması denetimleri yapıldı.



2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildi


Yapılan uygulamalar neticesinde, 292 bin 461 araç ve motosiklet kontrol edilirken, 555 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 adet çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. 2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edilirken, 8 bin 21 motosiklet ve araca idari para cezası uygulandı. 431 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, 379 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.


Ayrıca denetlemelerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 21 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 38.08 gram esrar, 10 adet uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, "Arap ülkere petrol kaçıran" gemiye el koydu!
    1. İran, "Arap ülkere petrol kaçıran"..
    2. İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı..
    3. Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale..
    4. 81 ilde "motosiklet uygulaması"
    5. Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu..
    6. Kapadokya’da sıcak hava balon turları..
    7. Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni..
    8. Sağlıklı yaşam için doğayla..
    9. Çocuklara ne zaman akıllı telefon..
    10. Avrupa kupalarında muhtemel rakipler..
    11. Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak
    12. Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal..
    13. KKTC resti çekti! "Türkiye ile..
    14. Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de..
    15. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes..
    16. Direksiyon ve trafik eğitmeninden..
    17. (Özel Haber) Aykan Atik: “Pazdan’ı..
    18. Niğde Belediyesi temizlik ekipleri her..
    19. Moskova'da gözaltı sayısı 600 oldu
    20. Seul heyeti Ürgüp Belediye Başkanı..
    21. Başakşehir’de lüks villaya kaçak alkol..
    22. Azez’de bombalı araçla saldırı: 1 ölü,..
    23. Klima bakımı için arayarak..
    24. Simav’da Zafer Kupası Kick Boks..
    25. lifebox Kurban Bayramı’na hazır
    26. İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır..
    27. Başak Koleji’nden kurumsal iş birliği
    28. Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si..
    29. İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 454..
    30. Micky ve Minnie antrenmana çıktı,..
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak