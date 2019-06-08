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Emniyet ve jandarmadan bayram şekeri tadında uygulama

Kumluca’da emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen trafik uygulamasında, sürücülere bayram şekeri ikram edildi, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:22
Emniyet ve jandarmadan bayram şekeri tadında uygulama

Kumluca’da emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen trafik uygulamasında, sürücülere bayram şekeri ikram edildi, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.


Kumluca Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından ramazan bayramı yoğunluğu nedeniyle ortaklaşa trafik uygulaması gerçekleştirildi. Trafik uygulamasına ilçe Kaymakamı Hakkı Uzun, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir ve Emniyet Müdürü Cemil Doğan da katıldı. Trafik uygulaması sırasında durdurulan araç sürücülerine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun tarafından bayram şekeri ikram edilirken, ayrıca sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtıldı. Uygulama sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Hakkı Uzun, trafik kazalarının altında yatan ana temelin kural ihlalleri olduğunun açıkça görüldüğünü, bu konuda daha az can ve mal kaybının yaşanması için herkesin traik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.


Bayram dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandığına işaret eden Uzun, “Bayramlar, sevinç ve mutluluklarımızın arttığı özel günlerdir. Bu günlerde yaşanabilecek kazalarla bu sevinçlerimiz hüzne dönüşmesin. Lütfen herkes trafik kurallarına uysun, kurallara uyduğumuz zaman kazalar daha az olacaktır. Ben bayram olmasına rağmen vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, daha rahat seyahat etmeleri için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız güzel bir bayram geçiririz” dedi.


Kaymakam Uzun, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı’nca uygulanan “Trafik karnem” uygulamasının da bu yılki bayramda kazaların daha az olmasında önemli olduğunu, ayrıca dağıtılan broşürlerle uygulamaya katılan çocukların da 100 adet bisikletle ödüllendirileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:22
  1. doğa

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