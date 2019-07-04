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Emniyet teşkilatında atamalar

Emniyet personelinin 2019 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı- Bu kapsamda 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:51
Emniyet teşkilatında atamalar

ANKARA (AA) - Emniyet personelinin 2019 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Alınan bilgiye göre göre, ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2019 yılı genel atamaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 21 bin 733 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 9 bin 931, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 10 bin 786, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine de bin 16 personelin atama işlemleri yapıldı. 42 bin 421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.




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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:51
  1. atama
  2. Emniyet Teşkilatı
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