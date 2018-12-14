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Emniyet teşkilatına psikolojik danışma ve rehberlik semineri

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:- "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerimiz tarafından 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde tüm birimlerimizde görevli 145 aktif psikolog aracılığıyla personelle birinci derece yakınlarına bireysel ve grup görüşmeleri, eğitim, seminer ve birim ziyaretleriyle psikolojik destek hizmetleri verilmektedir"

14 Aralık 2018 Cuma 20:49
Emniyet teşkilatına psikolojik danışma ve rehberlik semineri

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerimiz tarafından 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde tüm birimlerimizde görevli 145 aktif psikolog aracılığıyla, personelle birinci derece yakınlarına bireysel ve grup görüşmeleri, eğitim, seminer ve birim ziyaretleriyle psikolojik destek hizmetleri verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunkaya, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Emniyet Teşkilatı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri"nin kapanış programına katıldı.

Seminerde psikolojik hizmet veren birimlerde görevli uzman personelin kişisel ve mesleki gelişmelerine katkıda bulunmak ve kadrolarda edindikleri tecrübeleri birbiriyle paylaşarak mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, programda yaptığı konuşmada, şu bilgiyi paylaştı:

"Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliklerimiz tarafından 2018 yılı itibarıyla Türkiye genelinde tüm birimlerimizde görevli 145 aktif psikolog aracılığıyla, personelle birinci derece yakınlarına bireysel ve grup görüşmeleri, eğitim, seminer ve birim ziyaretleriyle psikolojik destek hizmetleri verilmektedir."

Psikologların yapacağı çalışmalara da değinen Uzunkaya, psikologların sadece personelle sınırlı kalmayarak, personelin aile ve çocuklarını, toplum güvenliğini ve güvenlik sunumundaki kaliteyi de derinden etkileyeceğini ifade etti.

Seminere, Sağlık İşleri Daire Başkanı Lokman Sezer, emniyet bünyesinde görev alan psikologlar ile teşkilat mensupları da katıldı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:49
  1. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
  2. Emniyet Teşkilatı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri

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