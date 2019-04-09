"Emniyet teşkilatı zor ve meşakkatli bir görev yürütüyor"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada emniyet teşkilatının zor ve meşakkatli bir görev yürüttüğünü söyledi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarının bayramını kutlayan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, zor ve meşakkatli bir görev yürüten emniyet mensuplarının çok zor şartlarda vazifelerini yerine getirdiğini, başta terör, FETÖ ile mücadele olmak üzere asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, trafik akışının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının ve daha birçok önemli görevi yürütmekte olan polis teşkilatının bu uğurda şehitler ve gaziler verdiğini söyledi. Gündüz, “Özellikle 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında emniyet teşkilatının çok büyük katkısı vardır. Emniyet teşkilatı 15 Temmuz gecesinde başta özel harekat daire başkanlığında, Ankara emniyet müdürlüğü olmak üzere daha birçok yerde şehit ve gaziler verme pahasına kahramanca direniş göstermiş, darbecilere boyun eğmemiştir. Darbecilerin püskürtülmesi için son mermilerine kadar mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 15 Temmuz’dan sonrada adeta 7/24 çalışarak çok büyük fedakarlıklar göstermişlerdir ve göstermeye de devam etmektedirler. Çok büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duysak azdır. Bizler evlerimizde ailelerimizle mutlu ve huzurlu yaşayalım diye kendi aileleri ve sevdiklerinden ayrı vakit geçirmek zorunda kalan bu fedakar polislerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yaptıkları görevler esnasında onlara yardımcı olmak hepimizin borcudur. Böylece onlara karşı bir nebze olsun haklarımızı ödeyebiliriz. Bu vesilelerle bu kutsal vatan toprakları uğruna şehit olan başta emniyet teşkilatı mensupları olmak üzere bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Emniyet teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü polislerimize ve ailelerine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.