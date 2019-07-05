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Emniyet Teşkilatı Personelinin 2019 Yılı Genel Atamaları Açıklandı

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05 Temmuz 2019 Cuma 05:05
Emniyet Teşkilatı Personelinin 2019 Yılı Genel Atamaları Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2019 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı,


Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21.733 personelin atama ve yer değiştirmesini duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü, ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2019 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21.733 personelin atama ve yer değiştirme işlemini gerçekleştirildi.


Bu doğrultuda; 1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 9.931 personelin, 2’nci hizmet bölgesinden l’inci hizmet bölgesine 10.786 personelin, 2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine 1.016 personelin atama işlemleri yapılarak 42.421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi. Duyuruda, ataması yapılan personel, Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgisine ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 05:05
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