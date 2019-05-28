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Emniyet Teşkilatı iftarda bir araya geldi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile birlikte, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen iftar yemeği programında bir araya geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 02:10
Emniyet Teşkilatı iftarda bir araya geldi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile birlikte, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen iftar yemeği programında bir araya geldi.


İftar yemeği programına ayrıca MİT Bölge Başkanı Erdoğan Koruk, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren, Adem Çakıcı, Mehmet Fatih Serdengeçti, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, Daire Başkanları ve Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya iftar yemeği programında yaptığı konuşmasına, “Böyle güzel bir Ramazan akşamında Ankara Emniyet Müdürlüğü personeliyle Emniyet Genel Müdürlüğü personeliyle ve diğer misafir katılımcılarla birlikte harmanlanan bu güzel sıcak aile sofrasında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum” diyerek başladı.


Konuşmasının devamında Ramazan Ayı’nın anlam ve önemine vurgu yapan Uzunkaya, “Ramazan Ayı yardımlaşmanın, dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü değerlerinin en üst noktaya çıkarıldığı toplumsal kaynaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği yılın müstesna aylarından birisidir ve bu ayında son bir haftasına girmiş bulunuyoruz. Tabi bu güzel iftar sofralarında bizler bunca nimetler arasında iftarımızı açarken dünyanın pek çok bölgesinde oruçlarını bir lokma ekmek ile açma derdi olan insanların, Müslümanların olduğunu ve yine nice insanın bu bolluktan bereketten maalesef nasiplenemediğini de biliyoruz. Bundan dolayı üzüntü duyuyoruz. Sonu cehennem azabından kurtuluş olarak tanımlanan Ramazan ayının bu son günlerinde de Ankara Emniyet Müdürlüğünün iftarında birlikte olduğumuz gibi inşallah yarın akşam şehit ve gazilerimizin ailelerinin bir arada olacağı bir başka iftar programında olacağız” diye konuştu.


Uzunkaya, “Bu program vesilesiyle 15 Temmuz günü bu ülkenin istiklalin ve istikbali için Türkiye’nin dört bir yerinde milletle kol kola mücadele eden dik duran bir teşkilatın 63 şehit ve 283 gazisini rahmetle minnetle anıyorum. Gerekse bu ülkenin bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden polis şehitlerimize asker şehitlerimize ve kamu görevlilerimizin şehitlerine bu mübarek Ramazan akşamında Allah’tan rahmet, geri de kalan ailelerine uzun ömürler, sabırlar diliyorum. Yine bu uğurda yaralanan gazi olarak toplumumuzda bayraklaştırılacak şekilde değer nişanesi olan gazilerimizi de aynı şekilde bu iftar münasebetiyle minnetle şükranla anıyorum” dedi.


Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet personeline teşekkür ederek, “Değerli arkadaşlarım Emniyet Teşkilatımızla bir iftar sofrasındayız ama Türkiye’nin dört bir tarafında görev başında arkadaşlarımız, nöbet noktalarında ekip içerisinde iftarlarını açma imkanı bulmaya çalışıyorlar. Bizler bu ülkenin bütünlüğü, varlığı, huzuru ve güvenliği için en önemli görevleri yapan kurumların başında geliyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız görevin değeriyle orantılı olarak toplum karşısında da saygınlığı, güvenilirliği, itimat edilirliği yüksek olan bir teşkilat olma noktasında her geçen gün daha iyi duruşumuzun, gayelerimizin olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya konuşmasını, “Hepinize iyi akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hiç bir arkadaşımızın burnunun kanamayacağı, vazife uğruna görevlerini en üst düzeyde yerine getiren, hiç kimsenin geride gözü yaşlı aileler bırakmayacağı bir görev anlayışını yansıtmalarını diliyorum. Ölülerimize, şehitlerimize tekrar rahmet diliyor, hepinizi en içten saygı ve muhabbetle selamlıyorum” şeklinde bitirdi.


Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ise iftar yemeği programında yaptığı konuşmasında, “Ramazan Ayı sahip olduklarımıza şükür etmemizi ve bu nimetlere, imkanlara sahip olmayan ihtiyaç sahiplerini kendimizden önce düşünmemiz gerektirdiğini bizlere hatırlatır. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da başkentimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz durmadan her türlü şartta görevini üstün bir gayret ve fedakarlıkla yerine getiren değerli meslektaşlarım, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğin devamı için teşkilatımızı daha da yüceltmek adına çalışmalarımızı aynı kararlıkla ve azimle devam edeceğine gönülden inanıyorum. Ramazan Ayı’nın ülkemiz ve Ankara’mız için yardımlaşmaya dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.


Düzenlenen iftar yemeği programı toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 02:10
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