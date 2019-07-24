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Emniyet terfi isim listesi 2019

Hangi rütbeler terfi aldı EGM, 2019 Emniyet terfi listesi belli mi? Emniyet terfi sonuçları. Emniyet terfi temmuz 2019 listesi merak ediliyordu. EGM 2019 rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bin 843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi. 223 personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 307 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 167 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine, 106 personel Emniyet Amiri rütbesine, 93 personel Başkomiser rütbesine, 947 personel ise Komiser rütbesine terfi ettirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
Emniyet terfi isim listesi 2019

Emniyet terfi sonuçları. Emniyet terfi temmuz 2019 listesi merak ediliyordu. EGM 2019 rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bin 843 personel, bir üst rütbeye terfi ettirildi.

EGM’den yapılan açıklamaya göre: 2019 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu’nca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı. Bu kapsamda; 223 personel ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 307 personel üçüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 167 personel dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 106 personel emniyet amiri rütbesine, 93 personel başkomiser rütbesine, 947 personel ise komiser rütbesine terfi ettirildi.

2019 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca yürütülen rütbe terfi işlemlerine dair alınan kararlar açıklandı.

Bu doğrultuda;

223 personel 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

307 personel 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

167 personel 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine,

106 personel Emniyet Amiri rütbesine,

93 personel Başkomiser rütbesine,

947 personel ise Komiser rütbesine terfi ettirildi. EGM terfi listesini merak edilmekte. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM 2019 yılı rütbe terfileri açıklandı. Ancak terfi alanların isim listesi yayınlanmadı. 

 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
  1. Emniyet terfi isim listesi 2019
  2. Hangi rütbeler terfi aldı EGM
  3. 2019 Emniyet terfi listesi belli mi?

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