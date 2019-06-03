Emniyet şeridindeki kazada kamyonet ve otomobil alev aldı İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran bir otomobile kamyonetin çarpması sonucu her iki araçta da yangın çıktı- Kaza ve devamındaki yangında, otomobilde uyuduğu tahmin edilen sürücü öldü, kamyonet şoförü yaralandı

BURSA (AA) - Bursa’da bir kamyonetin emniyet şeridinde duran otomobile çarpması ve ardından çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Görükle Hal Kavşağı yakınında, Kıyasettin Çelik kontrolündeki 16 ZZ 243 plakalı karpuz yüklü kamyonet, güvenlik şeridinde duran Oğuz Erataç'a ait 34 UD 8178 plakalı otomobile arkasından çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçların sürtünmesinden çıkan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kaza anında, emniyet şeridine park ettiği aracında uyuduğu tahmin edilen ve yanarak hayatını kaybettiği için kimliği henüz netleştirilemeyen otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Çelik ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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