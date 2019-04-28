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Emniyet şeridinde duran tırın altına giren otomobildeki 2 kişi feci şekilde can verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.

28 Nisan 2019 Pazar 03:40
Emniyet şeridinde duran tırın altına giren otomobildeki 2 kişi feci şekilde can verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi. Otomobildeki vatandaşların cesede 2 saatlik çalışma ile çıkartılırken, vatandaşlar o anları film seyreder gibi izledi.


Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban Toygar, idaresindeki 41 DB 850 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken aracın arızalandığını fark etti. Toygar, aracı emniyet şeridinde durdurarak arızasını tespit etmeye çalışırken, Alican Aslan yönetimindeki 41 E 7948 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilde bulunan Alican Aslan (25) ve Ayşen Üçöz (23) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Ayşen Üçöz ve Alican Aslan’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kısa süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılan Ayşe Üçöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Alican Aslan’ın ise yaklaşık 2 saat sonra cansız bedeni çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Üçöz ve Aslan’ın cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



2 kişinin öldüğü kazayı film seyreder gibi izlediler


Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tırın altındaki otomobil, vinç yardımı ile çıkartıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımı olay yerinden kaldırıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, tır sürücüsü Şaban Toygar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayı duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geldi. Ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşlar, 2 kişinin öldüğü kaza yerindeki çalışmaları film seyreder gibi izledi. Birçok vatandaş kurtarma çalışmalarını görebilmek için duvarların üzerine çıktı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 03:40
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